Turchia | 2 morti per razzi lanciati da forze curde siriane

Due civili hanno perso la vita, e altre sei persone sono rimaste ferite, a causa di cinque razzi sparati dalle forze curde in territorio siriano che hanno colpito Karkamis, villaggio turco provincia ...Sono proseguiti nel corso della notte i bombardamenti dellanel nord della Siria. Secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di contatti sul campo, gli ..."È arrivata l'ora della resa dei conti": con questo messaggio, il ministro della difesa turco Hulusi Akar ha annunciato l'inizio di una serie di raid aerei lanciati da Ankara contro obiettivi curdi in ...