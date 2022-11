Tiziano Ferro | «Anche i miti da palcoscenico possono essere fragili»

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022)racconta a Panorama il suo lato più intimo in modo ironico e consapevole («Mi faccio schifo ogni giorno») e lo fa parafrasando il nuovo disco «Il mondo è nostro» realizzato con amici di sempre come Sting, Roberto Vecchioni, Jovanotti. «Se Freddie Mercury fosse stato tra noi in questo tempo non sarebbe la leggenda che è, perché la gente sarebbe inevitabilmente entrata in contatto con il lato ordinario e “umano” della sua vita quotidiana. Il mito esiste se è irraggiungibile e intoccabile. I social network hanno invece trasformato le star in persone “normali” che girano il sugo in cucina. Credo che un paio di passi indietro farebbero bene a tutti» racconta a Panoramavia Zoom, svelando la genesi del suo nuovo brano I, tra swing, sarcasmo e una dose di autoironia che è ...