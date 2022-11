Spazio | Bernardini ArianeGroup | Ariane 6 | lanciatore del futuro

Agenzia askanews

Siamo ovviamente molto felici - affermaad askanews dalla base di lancio a Kourou, nella ...ArianeGroup è molto chiara in questo - prosegue - siamo coloro che forniscono accesso allo...Siamo ovviamente molto felici - affermaad askanews dalla base di lancio a Kourou, nella ...ArianeGroup è molto chiara in questo - prosegue - siamo coloro che forniscono accesso allo... Spazio, Bernardini (ArianeGroup): Ariane 6 è il lanciatore del futuro Siamo ovviamente molto felici - afferma Bernardini ad askanews dalla base di lancio a Kourou ... molto chiara in questo - prosegue - siamo coloro che forniscono accesso allo spazio all'Europa, siamo i ...Kourou (Guyana francese), 21 nov. (askanews) - Il 2023 è "l'anno decisivo" per Ariane 6, il lanciatore del futuro che ArianeGroup sta sviluppando e che partirà nell'autunno del prossimo anno. "Il lanc ...