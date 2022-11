Muriqi esclusivo | Lazio | è stata colpa mia Ma il Pirata è tornato

Lazionews.eu

In Spagna è svaporato il fantasma delbucatore, s'è presentato ilbucaniere: 8 gol in 12 partite di campionato, vicecannoniere della Liga dietro il semidivino Lewandowski (13 gol), 5 ...A disposizione: Reina, Adamonis, Floriani, Bertini,, Moro. Allenatore: Maurizio Sarri Reti: ... verrà trasmesso in diretta e insu DAZN . Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle ... Maiorca, Muriqi: "Mi dispiace che alla Lazio non abbia funzionato. Con Sarri e Inzaghi..." Esploso nel Maiorca (8 gol in 12 gare di Liga), l'attaccante racconta gli anni difficili a Roma: "Con Inzaghi parlavo poco, Sarri mi ha detto che non ero adatto al suo gioco. Immobile Solo Lewandowsk ...Muriqi: "Alla Lazio non ho mai sentito la fiducia, ma la colpa è stata mia. Sarri ed Inzaghi..." - Noi Biancocelesti ...