Calciomercato.com

AGI - L'esordisce con il botto a Qatar 2022, travolgendo 6 - 2 l'Iran nella prima partita del Gruppo B . Tutto troppo facile per la selezione di Gareth, che s'impone grazie ai gol di ......Millie non ha avuto dubbi e di fronte alle bandiere dei due paesi ha indicato chiaramente l', e la vittoria per la Nazionale dei Tre leoni è arrivata: gli uomini guidati dasi ... Inghilterra, Southgate: 'Con gli USA serve di più, non dovevamo subire 2 gol. Il gol più bello è stato...' Tutto come da pronostico. L'Inghilterra sgretola l'Iran per 6-2 al suo debutto nel mondiale e si conferma tra le favorite per la vittoria finale ...Tutto come da pronostico. L'Inghilterra sgretola l'Iran per 6-2 al suo debutto nel mondiale e si conferma tra le favorite per la vittoria finale ...