Inghilterra-Iran | britannici in ginocchio prima del calcio d’inizio | dagli spalti piovono fischi

(Di lunedì 21 novembre 2022)deldel secondo match dei Mondiali di Qatar 2022 traed, i calciatorihanno deciso di inginocchiarsi in segno di solidarietà per il Black Lives Matter, come ormai fanno da molti mesi a questa parte. Il pubblico qatariota, però, non ha particolarmente gradito questo gesto, tanto da subissare dii giocatori in campo. Tutti conoscono il pensiero e le regole particolarmente restrittive vigenti in Qatar e questo è stato un ulteriore manifestazione di tale filosofia. Bisogna inoltre ricordare che in mattinata la Fifa ha bandito la fascia arcobaleno per tutte le Nazionali,compresa. SportFace.

Tra questi c'era anche Harry Kane dell', che sarebbe stato il primo a dover scendere in campo (alle 14, contro l'). Oltre all', le altre squadre che prima del Mondiale si ...L'episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviolaL'episodio chiave della moviola del match traed, valido per la prima giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà il brasiliano Claus. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, alla vigilia dell'esordio a Qatar 2022 contro l'Iran, ha confermato che la sua nazionale tornera' a inginocchiarsi prima delle partite per Black Lives ...I calciatori dell’Iran non hanno cantato l’inno prima dell’esordio al Mondiale in Qatar contro l’Inghilterra. Il gesto è stato fatto per protestare contro il regime iraniano e la sua repressione in ...