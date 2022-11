Il piagnisteo imbarazzante di Soumahoro

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il 29 novembre uscirà il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete preordinare su tutte le piattaforme digitali. 00:00 Cosa c’è nella manovra: come al solito casino dell’ultima ora. E i giornali ci sguazzano: è normale. 04:15 Pensioni, quota 103 costerebbe 750 milioni. 06:03 Bonus nozze, la proposta della Lega non ha senso. 07:56 Mondiali del Qatar e il doppio standard fino ad un certo punto di Panebianco. Il Welt sul medico qatariano e gay, ma che vive a San Francisco. 11:14 Jacoboni contro Musk e il governo italiano, sai che paura. Rampini fa invece un bel ritratto sul Corriere. 12:30 Corsa Pd, arriva Bonacini candidato alla segreteria e tutti ne scrivono. 12:55 Caso, il ridicolo piantarello di per l’inchiesta sulle cooperative di moglie e suocera. 14:09 Il clima da una parte con Franco Prodi sulla Verità e dall’altra Riccardo Luna ...