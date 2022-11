Inter | seconda maglia 23 24 | domina il bianco

(Di domenica 20 novembre 2022) Prime anticipazioni sulla seconddell’per la stagione 23/24 Con i campionati fermi per lasciare spazio al Mondiale in Qatar si inizia a pensare alla stagione 23/24 e tra le tante voci anche quelle su quelle che saranno le divise da gioco. In particolare il portale specializzato Footy Headlineas ha rilasciato alcune anticipazioni di quella che potrebbe essere ladell’. Dalle foto si evince come ilsia il colore prente, accompagno dai loghi in blu. Il tutto sulla scia di quanto già visto nella 2006/2007. Per quanto riguarda le tonalità di colore, ilsarà quello standard di Nike mentre il blu sarà in tonalità Lyon Blue che è il colore utilizzato sullahome della ...

