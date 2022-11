(Di domenica 20 novembre 2022) Galactica è un sistema in grado di generare articoli scientifici e pagine di Wikipedia, nato per creare e distribuire conoscenza. Ma ha qualche problema con la verifica delle informazioni

la Repubblica

"Ilè uncommerciale, a Roma. Fu costruito tra gli anni '60 e '70 nel quartiere Prenestino Centocelle, nei pressi dell'Eur". È quasi inutile far notare quanti errori, storici ma anche ...Alle 15.00 alincontri, sala Robinson, Massimo Polidoro (Tutti i segreti del, Piemme) intervistato da Sandra Viada, saprà sorprenderci con dati inattesi, aneddoti sorprendenti, numeri,... “Il Colosseo è un centro commerciale”, dice la nuova intelligenza artificiale di Meta Galactica è un sistema in grado di generare articoli scientifici e pagine di Wikipedia, nato per creare e distribuire conoscenza. Ma ha qualche ...Quanti sono i bagni pubblici nella Capitale Pochi, sicuramente. Ma ancora meno sono quelli presenti fuori dal centro storico. Basta scorgere la mappa dei “vespasiani” romani, per rendersi conto della ...