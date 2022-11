È morto Gianni Bisiach

Leggi su agi

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - È, volto storico della Rai. "Sono profondamente rattristato", ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. È stato, ha aggiunto, "uno dei protagonisti della storia del giornalismo italiano del secondo Novecento che ha dato molto alla Rai e più in generale alla televisione nazionale. Ero legato a lui da sincera amicizia in un rapporto personale al quale devo molto. Esprimo sincero cordoglio a nome mio e del governo per questo grave lutto che colpisce il mondo della cultura". "Conscompare una personalità di spicco dell'informazione italiana e una delle firme che hanno contribuito alla storia della Rai", ha commentato la presidente della Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Carlo Fuortes ricordano il giornalista scomparso. "Carriera ...