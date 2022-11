De Luca vs Calderoli sull'autonomia differenziata. Come lo sceriffo vuole domare il caterpillar

... ndr) e il superamento della spesa storica con costi e fabbisogni standard, e lui invece - ha proseguitoin relazione a De- è andato oltre', indicando 'sette materie molto importanti ...Sono questi alcuni dei temi trattata dal leghistaZaia , il governatore del Veneto, che in una ... di opposizione e non dopo la bozza presentata da Roberto, è l' Autonomia differenziata ...Il governatore ha un avversario palese nel ministro - a cui pone 4 condizioni per il sì - e un avversario taciuto dentro il Pd. L'allarme dal Sud: parlano a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...