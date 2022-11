Allarme bomba | A1 e treni bloccati per disinnesco | oltre 2 ore di attesa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) Unadi aereo americana da 500 libbre della Seconda Guerra mondiale ha bloccato nelle prime ore di oggi, domenica 20 novembre, la circolazione sull’A1 e anche 8 linee ferroviarie sulla Roma Firenze. A partire dalle 7 e per tre ore l’Italia è stata divisa in due per consentire le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico trovato nel letto del fiume Paglia. Operazioni di rimozione dell’ordigno Per svolgere le operazioni in sicurezza sono stati anche evacuati 2.400 cittadini residenti nella zona interessata dalle attività di rimozione. Laè stata messa in sicurezza e trasportata in una cava per essere fatta brillare. Nonostante era stato annunciato che le attività sarebbero state portate a compimento entro le 11, le operazioni sono state più veloci del previsto e la circolazione è ripresa poco prima delle 10, consentendo la ripresa del ...