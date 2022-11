LIVE – Sci alpino | slalom femminile sabato Levi 2022 | prima e seconda manche DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Latestuale dellodi, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Appuntamento sullaBlack a partire dalle ore 10 con la, mentre laè in programma dalle ore 13. In casa Italia saranno in quattro al cancelletto di partenza: Anita Gulli, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Vera Tschurtschenthaler. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ——————————————————————————————————————————————— 10:04 –uscita di scena: è Michelle Gisin. 10:03 – 55.09 per Wendy Holdener, che perde tanto nel terzo settore rispetto alla ...