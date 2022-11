Azione si federa con Italia Viva | ok con 92% a proposta Calenda

Gazzetta del Sud - Edizione Messina

L'assemblea nazionale di, in corso al teatro Politeama a Napoli, ha deliberato con il 92,9% dei voti a favore l'accordo di federazione con il partito di Matteo Renzi Italia Viva. Il 2,4% ha votato in modo contrario ...- Faccia a faccia con i ladri ina Campocroce . Non si fermano furti e tentativi di effrazione nelle frazioni del miranese. ... collane e alcuni valori, hanno buttato tutto dentro unadi ... "Giardino sui Laghi", Eurogestioni replica alla Cisl Messina: "Accuse infondate, pronta azione Napoli, 19 nov. (askanews) - L'assemblea nazionale di Azione, in corso al teatro Politeama a Napoli, ha deliberato con il 92,9% dei voti a favore l'accordo di federazione con il partito di Matteo ...La sala Visconti di Confagricoltura Piacenza era gremita di operatori forestali lunedì sera sette novembre. Come ha voluto sottolineare Claudio ...