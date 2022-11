Traffico Roma del 18-11-2022 ore 10 | 00

(Di venerdì 18 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani manifestazione studentesca oggi ail corteo mosso da poco da Piazzale Ugo La Malfa giungere a Viale Trastevere chiusure temporanee lungo il percorso dal Circo Massimo quindi fino a viale Trastevere deviazioni anche per diverse linee di bus altra manifestazione fino alle 14 in via Molise davanti al Ministero dello Sviluppo Economico anche qui inevitabili disagi alincidente sulla via Pontina ancora code tra Aprilia e Pomezia versoincidente Concorde anche su via Alvaro del Portillo nei pressi del campus biomedico deve ancora incidenti con difficoltà di transito su via di Acqua Acetosa Ostiense perintenso Invece sul percorso Urbano della A24Teramo da Tor Cervara alla tangenziale est ...

canna in direzione nord comincerà l'intervento di ammodernamento sulla canna in direzione sud ()...Bagno di Romagna Marco Baccini " per 10 mesi dovremo affrontare un'ennesima deviazione del... Traffico Roma del 18-11-2022 ore 08:00 - RomaDailyNews Per i residenti non cambierà nulla. Via Portici sarà vietata alle bici dalle 10:30 alle 20