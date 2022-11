Russell | ad Abu Dhabi è una Mercedes da top 3 in qualifica

È un Georgecarico di fiducia quello che chiude l'ultimo venerdì di prove libere dell'anno. C'è fiducia ... Verso il GP diDhabi coltiva speranze di un risultato che sia perlomeno davanti ...Seconda posizione per Georgeal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio diDhabi, ultima prova del mondiale 2022 di Formula 1. Nel corso delle PL1 tanti test in ottica 2023, poi in serata, ...È un George Russell carico di fiducia quello che chiude l'ultimo venerdì di prove libere dell'anno. C'è fiducia su un 2023 che sarà diverso, con una Mercedes di ritorno al vertice e stabilmente in ...ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS ... L’olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes del britannico George Russell (+0341) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0453). Quarto posto per ...