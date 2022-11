“Lo dovete cacciare subito!” GF Vip 7 | Edoardo Tavassi finisce nei guai e rischia l’eliminazione | VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)dal GF Vip 7. Ma cosa è successo stavolta? Sembra che il fratello di Guendalina abbia rivelato ad alcuni concorrenti le classifiche di gradimento. C’è infatti una regola secondo la quale, che i gieffini che entrano a programma iniziati, non possono per nessun motivo svelare notizie e informazioni che arrivano dall’esterno della casa al resto del cast. Questa cosa però sembra chenon se la sia proprio ricordata e il ragazzo ha spifferato un po’ troppi dettagli ad un suo coinquilino. Ad ascoltarlo c’eraDonnamaria e si parlava, come diceva o, della classifica di gradimento dei concorrenti del GF Vip. A quel puntoha fatto addirittura una classifica azzardata e ha previsto che ...