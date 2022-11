“Aerospazio | il Piemonte è l' ecosistema perfetto” | l' assessore Tronzano | “fondamentali imprese | formazione e ricerca”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv Andreaal Bilancio e Attività produttive di Regione, e Sandro Iacometti , giornalista di Libero. “Ildeve differenziare: l' automotive rimarrà un pilastro della nostra economia ma la transizione Green ci costringe a guardare altrove”, spiega l', “E l'è un nostro punto di forza, abbiamo due grandisul territorio e altre piccole aziende a supporto. Inoltre abbiamo il Politecnico. Per questo abbiamo messo 15 milioni di euro sull'e 15 sull'automotive per creare la città dell'. Cercheremo con il Pnrrdi portare nella nostra regione un miliardo di euro per poter creare un hub aerospaziale internazionale”. “L'export ...

ZipNews

... Cluster Lombardo Mobilità, ClusterLombardia, ANFIA - Associazione Nazionale Filiera ... Francia: Grand Est, Borgogna - Francia - Coté; Italia: Lombardia,, Abruzzo, Basilicata e ...CDP Venture Capital è presente incon diverse iniziative infrastrutturali già operative quali tre programmi di accelerazione - Takeoff , sue advanced hardware , Personae sul ... Il Distretto Aerospaziale del Piemonte ha ricevuto il Generale Lupoli, Direttore della Direzione Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità La Regione: il piano avrà il cronoprogramma consultabile dalle aziende, che potranno vedere i bandi in partenza per programmare gli investimenti. La dotazione delle risorse è in crescita del 50% ...Nasce la Pop-Up Newton Room Torino, un'aula esperienziale interattiva che fornisce un apprendimento pratico delle discipline di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica per gli studenti delle scuo ...