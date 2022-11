Totti si sbilancia sulla corsa Scudetto | le parole sul Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) I campionati nazionali sono terminati e tutti gli appassionati sono ora concentrati su una delle Coppe del Mondo più inedite e discusse di sempre. Inedite per via del periodo invernale scelto per giocare questa competizione e discusse soprattutto per via dei diritti umani che il Qatar avrebbe infranto per allestire le varie infrastrutture per la manifestazione. A prendere voce, direttamente da Dubai e in occasione del Globe Soccer Awards, è l’ex storico capitano della Roma, Francesco. Le suein merito alloe al cammino del Napoli, in questa prima fase di stagione. Francesco(Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Napoli, lediLa Serie A tornerà il 4 ...