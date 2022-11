Recensione It Takes Two | due cuori e una Switch

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 novembre 2022) Scopriamo insieme in questacome se la cava ItTwo nel suo nuovissimo adattamento per NintendoFin dalla sua uscita ufficiale, avvenuta lo scorso marzo, l’ultima creatura di Josef Fares ed Hazelight Studios è riuscita a conquistare idi milioni di videogiocatori. Il titolo ha ricevuto talmente tanti consensi da parte del pubblico e della critica, da giungere addirittura ad essere incoronato gioco dell’anno durante la cerimonia dei The Game Awards 2021, sbaragliando concorrenti del calibro di Resident Evil Village, Metroid Dread e Deathloop. Dopo un simile riconoscimento il team di sviluppo ha deciso di portare la propria opera anche sull’ibrida della casa di Kyoto, ed i ragazzi di Turn Me Up Games si sono occupati del porting. Vediamo dunque insieme in questa...