Stefano De Sanctis | “Mosaico” in libreria e in digitale

(Di mercoledì 16 novembre 2022)DeÈ disponibile ine negli store digitali “”, il nuovo romanzo dello scrittore romanoDe, pubblicato da CTL Editore. Il libro tratta del percorso di un figlio alla ricerca di un padre assente è come un puzzle, dovrà mettere insieme i pezzi per vedere, forse, l’intero. A proposito del libro, l’autore commenta: “L’ho scritto durante gli ultimi sei anni. Almeno tre diverse stesure, la prima in terza persona, poi un tentativo in seconda persona, infine la versione attuale, in terza persona. È stato un lavoro di grande soddisfazione personale, che mi ha permesso di esplorare la complessità della relazione padre – figlio, che si può anche generalizzare alla relazione genitore – figlio/a. Considerata la mia attuale posizione di vita, ho ...