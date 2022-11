Spaccatura tra correnti sulla data del congresso | il Pd fa i conti con l' ennesima lite

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Bene il 19 febbraio, sarebbe ancora meglio il 19 gennaio". Dalle parti di Stefano Bonaccini la pensano così su un possibile anticipo del. Il governatore dell'Emilia Romagna ha sentito in queste ore Enrico Letta e gli ha espresso - racconta chi ci ha parlato - "tutto il suo apprezzamento" per la scelta di anticipare il. Ladel 19 febbraio al Nazareno è cerchiata in rosso perché potrebbe essere il punto di mediazione tra chi chiede di 'correre' rispetto al 12 marzo e chi invece di ‘approfondire'. Base riformista è per accelerare. "Il 19? Secondo me si chiuderà a 5 o al massimo al 12 febbraio", dice un parlamentare di rango dell'area che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Decisamente più cauti a sinistra, dove la preoccupazione resta quella di non comprimere i tempi della Costituente. E se dal ...