Marco Cappato | «La piattaforma per i referendum digitali è solo un primo passo» | INTERVISTA

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La risposta alla messa in mora da parte dell’Onu nei confronti dell’Italia è arrivata. A rilento eparzialmente. Ma è pur sempre una cui – ora – dovranno seguirne molti altri. Da due giorni, infatti, è online lae iniziative popolari, uno strumento che dovrebbe aiutare il nostro Paese a rimettersi alcon i tempi e le tecnologie in continua evoluzione. Una necessità che l’Associazione Luca Coscioni ed EUMANS avevano palesato – ai governi che si sono susseguiti – da moltissimi anni. E di tutto ciò abbiamo parlato con, da sempre in prima linea in questa battaglia che, due giorni fa, ha portato alla prima “vittoria”. LEGGI ANCHE > Perché nessuno dice che la ...