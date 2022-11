I diritti e i doveri dei comproprietari di un immobile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Quando si parla di immobili in comproprietà facciamo riferimento a quei casi in cui più soggetti posseggono delle quote della proprietà. Ne conseguono una serie die, ovviamente, di. Quali sono? Ecco una panoramica. Comproprietà di un: cosa significa? Unin comproprietà ha due o più soggetti che, in percentuali differenti o uguali, sono proprietari dello stesso. Un esempio? Due persone, sposate, in comunione dei beni o chi, in caso di morte, eredita quote variabili di una casa.di uno: quali sono? Ilo di unha deie dei. Eccone alcuni: non deve danneggiare o distruggere l’...