Diffuse la fake news su Fedez e J-Ax “arrestati per droga” | il giudice respinge l’archiviazione e manda a processo l’autore della bufala

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Era l’8 aprile del 2017 quando sul sito rollingstone.live venne pubblicata una notizia dal titolo “e J-Axcon 28 grammi di cocaina nella macchina”, in cui si sosteneva che i due rapper avevano imboccato contromano via Montenapoleone a Milano ed erano stati fermati dai carabinieri, che avevano scoperto cosìcocaina nella loro auto. Niente di più falso: non solo il fatto non era mai accaduto, ma si trattava di una, unainsomma, costruita ad arte e poi buttata in Rete. Ovviamente, i due artisti furono costretti a fare una smentita ufficiale, spiegando ai fan e a tutti che non c’era niente di vero in quanto riferito e annunciando la querela. Martedì 15 novembre, a più di cinque anni di distanza, è arrivata la notizia che ilha ...

Diffuse sul web una bufala su Fedez e J-Ax: l'autore, un 39enne di origini umbre, dovrà ora rispondere delle sue azioni in aula.Leggi su Sky TG24 l'articolo Diffuse la fake news di Fedez e J-Ax "arrestati per droga": autore bufala andrà a processo ...