Brindisi-Bari | incidente | coinvolti due tir e due auto Due morti | un ferito Strada statale

Dati del giorno: 16 novembre 2022 1.452 Nuovi casi 9.087 Test giornalieri 12 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di: 429 Provincia di Bat: 84 Provincia di: 133 Provincia di Foggia: 141 Provincia di Lecce: 492 Provincia di Taranto: 157 Residenti fuori regione: 15 Provincia in definizione: 1 13.I nuovi casi sono così distribuiti: 429 in provincia di,84 in Provincia di Bat, 133 in provincia di,141 in provincia di Foggia,492 in provincia di Lecce,157 in provincia di Taranto,15 ...Per cause da dettagliare l’incidente sulla strada statale 379 all’altezza di Punta Penne. Due tir e due auto coinvolti nel sinistro. Morti un uomo ed una donna, coppia di Cavallino. Un ferito. Do il m ...Una delegazione della CNA di Brindisi, guidata dal Presidente Franco Gentile e composta da consulenti tecnici, legali e fiscali, ha incontrato a Bari la struttura commissariale della ZES Adriatica ...