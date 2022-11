Uomini e Donne | registrazione 15 Novembre 2022 | novità nel Trono Classico

(Di martedì 15 novembre 2022) Finalmente siamo giunti ad una nuovadi. Oggi, 15, le riprese si sono concentrate maggiormente sul, per la gioia dei tanti fan che sognano con le scelte di tronisti e troniste. Scopriamo subito tutto quello che è successo, grazie a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni nel il suo profilo Instagram,evover. Leggi anche: Dove vedere la replica di, anticipazioni15: ilMaria De Filippi in questa puntata ha deciso di dedicarsi maggiormente ...

L'ex cavaliere, Diego Tavani , intervistato dal portale di Tvpertutti , ha commentato le ultime vicende e protagonisti del trono over die la recente uscita di scena di Ida Platano con Alessandro Vicinanza., Diego Tavani su Riccardo Guarnieri: "Usa Ida, è un uomo insicuro" Proprio con la dama siciliana, ...Sono stati migliaia i runner che hanno partecipato alla manifestazione: a trionfare sono stati due keniani, sia nella categoriache. Ottimo risultato per l'italiano Daniele Meucci, che ...che aveva preferito a lei Valeria Cardone, ma ora che la napoletana ha lasciato il trono senza scegliere, potrebbe riaprirsi una possibilità tra loro I fan lo sperano, non resta che seguire le ...L'ex cavaliere Diego Tavani commenta le ultime vicende e protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. L'ex cavaliere, Diego Tavani, intervistato dal portale di Tvpertutti, ha commentato le ultime vi ...