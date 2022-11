Registro elettronico Axios non funziona il 15 novembre | alternativa utile

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) In questo martedì 15ilnoncorrettamente. Lo strumento in uso in moltissimi istituti scolastici italiani per i docenti e gli studenti, purtroppo a partire dal primo pomeriggio odierno, sta dando dei chiari segni di cedimento con l’impossibilità (quasi per tutti) di accedere a tutte le relative funzioni. Quello che bisogna precisare subito è che ilnonin riferimento alla sua applicazione per Android e iPhone. In particolar modo, nel caso degli smartphone con sistema operativo Google, risulta del tutto impossibile accedere al proprio profilo personale, sia nel caso delle utenze delle famiglie e degli studenti, sia in quelli associati a professori e ...