Lotta Scudetto | il vento soffia in direzione Nord | Napoli padrone del suo destino

Radio Radio

Nell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, l'ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua sulla, tagliando già fuori Juve e ...E vincere in modo "sporco", soffrendo fino al novantesimo e oltre come è successo contro Gotti e Italiano, ha un peso incalcolabile nella. Sandro Tonali, uno dei leader dello ... Lotta scudetto: tutto ancora aperto "Nulla è già scritto ma i distacchi sono opprimenti" Con il campionato fermo per la sosta imposta dal Mondiale che quest’anno verrà giocato per la prima volta in autunno in Qatar, è giunto il momento di tirare dei primi bilanci, seppur provvisori, sulla ...L'ex allenatore del Milan ha avvertito il Napoli sui pericoli derivanti dal riuscire a mantenere il primo posto in classifica.