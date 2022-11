'Juve e Inter fuori dalla lotta scudetto' | parola di Cassano VIDEO

Non mancano, però, le critiche ad Andrea AgnelliSei vittorie consecutive non sono affatto poche per la, soprattutto se di mezzo ci sonoe Lazio. E poi c'è da considerare anche una difesa ...E si riprenderà con il Napoli che in pochi giorni sfiderà prima l'e poi proprio la. Può essere già un crocevia del campionato. Cui Max conta di presentarsi con Pogba, Chiesa, Di Maria e ...Il mese di novembre della Juventus è stato perfetto, con tre vittorie su tre contro Inter, Hellas Verona e Lazio, sempre mantenendo la porta inviolata, che hanno permesso ai bianconeri di rilanciarsi ...Ecco tutti i calciatori che prenderanno parte alla rassegna iridata che si giocherà tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2022.