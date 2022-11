Incidente sul lavoro in una fabbrica di dolci | cinque feriti di cui tre gravi a Palermo

(Di martedì 15 novembre 2022) A, nellodei frollini Frolsi, si è consumato unsulpersone sono rimaste ferite a causa di un’esplosione nello stabilimento dovuta a una fuga di gas. Gli operai, da quanto si apprende, al momento dell’esplosione, stavano collaudando i forni della. Due persone hanno riportato ferite lievi e sono andate autonomamente in ospedale. Altri tre operai, invece, hanno riportato ferite al volto e al tronco ed è stato necessario l’intervento del 118: un operaio è stato trasportato in codice giallo a Villa Sofia, altri due sono stati portati all’Ospedale civico diin codice rosso, nel reparto di Chirurgia plastica. I trehanno 22, 42 e 27 anni. Sul posto sono intervenuti ...

