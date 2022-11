Esercitazioni dei Vigili del Fuoco | prove di salvataggio con fiume in piena

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una doppia esercitazione salvavita deidelsi è svolta in due punti diversi della città di Benevento. Nell’ambito di un programma predisposto dal Dipartimento regionale dei caschi rossi, che coinvolgerà i capoluoghi di provincia Avellino, Caserta e Salerno, i Reparti deidelinterverranno fino a venerdì in località Ponte Valentino e parco Cellarulo per salvare persone travolte dalla furia delle acque. L’esercitazione trae spunto dall’esperienza drammatica dell’alluvione del 2015 che colpì in misura particolare le aree a ridosso dei due principali corsi d’acqua del territorio sannita. Infatti a Ponte Valentino si è proceduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre a parco Cellarulo i caschi rossi sanniti, con l’ausilio dei pompieri di Puglia e ...