Due missili russi hanno colpito una cittadina polacca | dice Associated Press

(Di martedì 15 novembre 2022) L'agenzia di stampa americana cita una fonte di intelligence statunitense, ma per ora la notizia va presa con qualche cautela

... inizia così l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico che vincola gli Stati membri alla difesa collettiva e che potrebbe essere invocato dalla Polonia, raggiunta stasera darussi al ...Leggi Anche Da Kiev a Leopoli a Kharkiv, centosull'Ucraina - Radio 'Zet' e gli Usa:sono caduti anche in territorio polacco, 2 morti Verso l'applicazione dell'Articolo 5 e l'escalation -...Missili russi, secondo fonti dell’intelligence americana, sono caduti nel tardo pomeriggio in Polonia durante gli attacchi sferrati dal Cremlino contro la capitale Kiev. Due missili son caduti nella ...Due missili russi sono caduti in Polonia, nel villaggio di Przewodów, nel voivodato di Lublino, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste uccise da quelli che ...