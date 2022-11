Chiesto il processo per due addetti del Pam per la morte di Attanasio

(Di martedì 15 novembre 2022) AGI - I magistrati della procura di Roma hannoilper due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, in relazione alla vicenda legata alladell'ambasciatore italiano Lucae del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi il 22 febbraio dell'anno scorso a Goma, nella zona del Parco del Virunga, in Congo. Il procuratore Francesco Lo Voi e il precuratore aggiunto Sergio Colaiocco contestano a Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza il reato di omicidio colposo. I due sono gli organizzatori della missione del nord del Paese africano durante il quale i due italiani furono uccisi. In particolare, per gli inquirenti, come spiegarono in una nota, gli indagati avrebbero "attestato il falso, al fine di ottenere il permesso dagli uffici locali del Dipartimento di sicurezza ...

