Autonomia differenziata senza livelli minimi di servizio | lo strappo di Calderoli

Roberto Calderoli è "partito col turbo" sulla riforma dell', cavallo di battaglia della Lega nordista che stavolta potrebbe davvero andare a meta, dopo che i tre governi della scorsa legislatura non erano riusciti a incardinare neanche ...... Roberto Calderoli per affrontare i seguenti temi: a) Esame della bozza di disegno di legge recante 'Disposizioni per l'di cui all'articolo 116, terzo comma, della ...Dopo aver risciacquato i panni in Adige, Roberto Calderoli ha riscritto la proposta di legge con parole ancora più vicine ai desideri del presidente del Veneto Luca Zaia, il più acceso sostenitore ...Da giorni si parla di “accelerazione” per l’autonomia differenziata richiesta dalle Regioni ricche del Paese (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, in primis). La Rete Culturale Carta di Venosa – e poi ...