Si chiama MSC World Europa è la nuova ammiraglia del gruppo MSC Crociere. La cerimonia didi questo gigante dei mari si è tenuta ain Qatar a pochi giorni dal fischio di inizio dei Mondiali di Calcio."Con la presente chiamo questa nave MSC World Europa. Che Dio benedica la ...... ceo di Msc Crociere - trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio Oriente offrendo crociere di 7 notti a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e, ... A Doha battesimo di MSC World Europa, la nave più green al mondo Il battesimo della nuova ammiraglia di Msc crociere, World Europa, in Qatar. Le prospettive della compagnia e la scalata al mercato globale ...