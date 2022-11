la Repubblica

...Duemila MySpace e Friendster permettevano di rimettersi in contatto con vecchi compagni die ... Citando ancora dall'Atlantic: 'Dalladi recensire ogni prodotto che acquisti alla ...... Dove non siamo stati e Giorno di(vincitore del 45esimo Laceno d'Oro). Il primo il ... Si trattava di omaggiare Corso (Salani), da unaavuta dal Festival di Torino. Ho messo in atto, ... Scuola, la richiesta dei presidi: "Introdurre la carriera dei docenti per i nostri collaboratori" A confermare l'interesse per l'Italia sono le richieste di nuovi istituti di cultura del nostro ... la rete internazionale di istituzioni educative italiane all'estero: 7 scuole statali, 42 paritarie ...I Licei Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo partecipano al progetto con un ricco programma: tanti libri, tanti autori, tante storie da leggere e ascoltare ...