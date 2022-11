God Of War Ragnarok – La next gen mostra tutta la sua potenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) God of Warè sicuramente l’esclusiva che i proprietari di PS5 stavano aspettando da tempo, non solo per gameplay e narrazione, ma perché il titolo di Santa Monica Studios rappresenta attualmente il picco grafico di PlayStation5, come fu all’uscita il primo capitolo del 2018 su Ps4. Quello che vediamo all’inizio di gioco è un Kratos dubbioso, stanco, forse invecchiato, che sembra volersi davvero lasciare alle spalle la sua eredità di dio della guerra; dall’altro capo del filo troviamo Atreius nel pieno della sua adolescenza, pronto a scoprire la sua vera identità, diviso tra la figura del figlio e quella di un dio; da un inizio strettamente legato al finale del primo capitolo la storia disi dipana in una grande varietà di ambienti e situazioni, che vede padre e figlio dividersi e reincontrarsi più volte, dando una profondità alla ...