Autosprint.it

... all'immediata vigilia del Gran Premio del Brasile sui social (e non) si è fatto un gran parlare della scelta da parte della Ferrari di ricordare sui campi di gara l'ingegnere Mauro, ...L'ingegnere lasciò la squadra corse nel 1984 dopo alcuni contrasti successivi avvenuti al suo ingresso in Fiat e nel 1987 lasciò definitivamente la rossa dopo 26 anni diservizio.... Forghieri va onorato seguendone l’esempio È tra i pochi big ad aver accettato di farsi fotografare con tutti coloro che glielo hanno chiesto. Sapendosi mostrare umanamente bello e stupendamente possibile ...Lo spagnolo parla delle ambizioni della Ferrari in questo weekend: "Avremo un adesivo per ricordare Forghieri. Come prestazione non siamo distanti dai rivali" ...