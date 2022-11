Elisabetta | la regina “soldato” ancora onorata nel Regno Unito

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ieri ilha celebrato il Giorno della Memoria per onorare coloro che hanno combattuto nelle Guerre Mondiali. Per la prima volta dalla morte dellaè stato Carlo a deporre la corona al Cenotafio. Ma l’evento non ha mancato di ricordare anche le gesta della defunta Sovrana, che proprio durante la Seconda Guerra Mondiale scese in campo per aiutare la propria Nazione. Il 13 settembre 1940, quando cominciarono a piovere le prime bombe su Buckingham Palace, re Giorgio VI e la moglie rimasero a Palazzo per mostrare solidarietà verso gli inglesi. La Famiglia Reale dimostrò da subito con azioni concrete azioni che avrebbero combattuto fino alla fine al fianco del proprio popolo e la giovane principessanon fu da meno. AnsaIl 3 settembre 1939, quando la guerra era ...