(Di lunedì 14 novembre 2022) Di "dolori cervicali" soffrono circa 6 italiani su 10, ed è uno dei disturbi più diffusi, che non va però sottovalutato. Da cosa nasce e quali sono le terapie migliori

ilGiornale.it

Eccochi ha il fiato corto quando sale gradini e scale dovrebbe decidere di sottoporsi ad ... di natura psicologica o fisica, tra cui anche i tanto odiati e diffusi problemi alla. Il ...CURIOSITÀAtlas In anatomia, l'atlante (C1) è la prima vertebradella colonna vertebrale. Il suo nome richiama l'Atlante (in greco antico: τλας, Atlas) ... Cervicale, perché provoca dolore e i metodi per curarla