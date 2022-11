Genoa-Como in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

(Di domenica 13 novembre 2022) Tutte le informazioni su: ecco la, l’, latv edel match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di. Scontro tra alta e bassa classifica, con i padroni di casa rossoblù che ospitano Fabregas e compagni in piena zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 13 novembre alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Il posticipo della tredicesima giornata di Serie B sarà. I rossoblù, dopo la sconfitta rimediata sul campo della Reggina, occupano la seconda posizione, a pari merito con i calabresi e ...Restiamo in Italia per ricordiare come in Serie B alle ore 16:15 si chiude il programa con. Alla luce dei risultati maturati i rossoblù possono agganciare nuovamente in 2° posizione la ...LIVE VIDEO, Genoa-Como: commenti in "La voce del Patrone rossoblù" e ne "Il Salotto del Grifone" con Francesco Boito e Luca Russo ..."Progresso, crescita, consapevolezza. Usa questi termini Moreno Longo per descrivere la settimana del Como post vittoria con il Venezia e pre.