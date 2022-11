Calcio | il Milan batte la Fiorentina grazie a un autogol al 92' | resta a -8 dal Napoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022)o, 13 nov. - (Adnkronos) - Il2-1 laa undi Milenkovic al 92' e chiude il 2022 al 2° posto con 33 punti, a -8 dalcapolista. Bastano meno di 90 secondi a Leao per sbloccare la partita su assist di Giroud. I viola replicano con un palo di Biraghi e poi trovano il pareggio al 28' con Barak con la deviazione di Thiaw. Nella ripresa ci provano Giroud e nuovamente Leao, Kalulu rischia l'autorete e Tomori salva su Ikoné. Nel finale decisiva l'autorete del difensore serbo, convalidata dal Var dopo il check sul contatto tra Rebic e Terracciano. I gigliatono fermi a quota 19 in decima posizione insieme al Bologna. Pronti-via e ilè già in vantaggio: Giroud apre un'autostrada, Leao ...