(Di sabato 12 novembre 2022) Ladiè stata caratterizzata da uno splendido duello per la vittoria tra Maxe George, con quest’ultimo che alla fine ha avuto la meglio grazie ad un bela dieci giri dalla bandiera a scacchi dopo diversi tentativi andati a vuoto. Il giovane pilota inglese della Mercedes ha sfruttato al meglio il vantaggio prestazionale delle sue gomme soft nei confronti delle medie montate sulla Red Bull dell’olandese, costretto ad alzare bandiera biancafase conclusiva dellaterminando la manche addirittura in quarta piazza dietro a Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Di seguito ildeldi Georgesu Maxper il ...

OA Sport

Sul rettilineo del traguardo - sempre nel corso del primo giro - Alonso ha provato ilsfruttando la scia, ma i due sono entrati in contatto e lo spagnolo ha rotto l'ala anteriore. L'ex ...Ildel Movimento Cinque Stelle, Pd in caduta. Continua a perdere consensi anche il Partito Democratico . Secondo i dati resi noti, nei sondaggi politici i dem perdono infatti terreno, ... VIDEO F1, il sorpasso di Russell a Verstappen nella Sprint Race a Interlagos Un capolavoro. Il bellissimo tiro al volo di Dzeko contro il Bologna non solo ha dato il via alla rimonta dell’Inter (6-1 il finale), ma ha permesso al bosniaco di compiere un sorpasso "speciale" e "s ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...