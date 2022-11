Non c’è ragione per cui Cassa depositi e prestiti non debba acquistare la rete di Tim

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 novembre 2022) Al direttore - Il governo naufraga sui naufraghi.Michele Magno Diceva sempre Leopardi: “Le persone non sono ridicole se non quando vogliono parere o essere ciò che non sono”. Chi le viene in mente? Al direttore - Leggo della polemica tra il ministro Valditara e l’Anpi sul crollo del Muro di Berlino. Mi piace ricordare il discorso che Gaetano Salvemini pronunziò in pieno nazifascismo al Congrés International des écrivains pour la défense de la culture del giugno 1935 organizzato a Parigi dalla sinistra antifascista: “Non mi sentirei in diritto di protestare contro la Gestapo e contro l’Ovra fascista se mi sforzassi di dimenticare che esiste una polizia politica sovietica. In Germania ci sono i campi di concentramento, in Italia ci sono le isole-penitenziarie e nella Russia sovietica c’è la Siberia…”. Un saluto. Massimo Teodori Al direttore - Si discute sull’acquisizione, ...