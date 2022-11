Meloni va giù dura su sicurezza e migranti per non dare spazio a Salvini

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 novembre 2022) Ora è molto chiaro perché Giorgianon abbia voluto cedere il Viminale a Matteo. Per la verità era chiaro fin dall’inizio ma di fronte all’incidente diplomatico con la Francia, che ne sta facendo un casus belli «esagerato», come sostiene Carlo Calenda, emerge in tutta la sua evidenza la battaglia di fronte alle opinioni pubbliche nazionali. Non è un caso chente la conferenza stampa di ieri la premier abbia fatto riferimento a quella italiana, affermando che tutti possono vedere quello che è accaduto. Ovvero che l’Italia si è accollata finora novantamilamentre Parigi fa tutto questo casino per duecentotrenta persone sbarcate a Tolone. «Se la Francia reagisce così la spiegazione deve darla non a me ma agli italiani», ha precisato. Non ha bisogno di nuovi sondaggi per ...