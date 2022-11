Lazio | per Immobile prove di titolarità contro la Juve | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 novembre 2022) Ciroè pronto a tornare titolare nell’ultima partita prima del Mondiale in Qatar, la sfidalantus è troppo importante per stare in panchina Ciroè pronto a tornare titolare nell’ultima partita prima del Mondiale in Qatar, la sfidalantus è troppo importante per stare in panchina. L’attaccante biancoceleste ha lavorato per esserci in questo appuntamento e ha lavorato con il gruppo nella giornata di ieri. Il capitano si candida per un’ora di partita. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.