Hi-tech | la Commissione Ue accelera | verso la rivoluzione dell’identità digitale

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 novembre 2022) A giugno 2021, la bozza di revisione del regolamento eIDAS ha delineato la creazione di un European Digital Identity (EUDI) Wallet. Laeuropea sembra voler spingere l’allargamento dell’arena competitiva, introducendo un nuovo ruolo, quello di Wallet Provider, che potrebbe potenzialmente essere ricoperto tanto da attori tradizionali quanto da nuovi soggetti. Per sperimentare questo nuovo paradigma sono state incentivate iniziative di collaborazione tra i diversi Paesi per lo sviluppo di wallet, utilizzabili in diversi casi d’uso in ambito pubblico e privato. Nella prospettiva della transnazionalità, a febbraio 2022 è stato lanciato un bando da 37 milioni di euro per lo sviluppo di progetti pilota. “Siamo davanti a un bivio che potrebbe portare ad unadel settore – afferma Valeria Portale, Direttore dell’Osservatorio Digital ...