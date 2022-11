F1 | Timo Glock | “Se io fossi al posto di Leclerc | impazzirei in Ferrari”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Un weekend complicato per laa Interlagos (Brasile), sede del penulround del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista sudamericana, la scuderia di Maranello ha evidenziato grosse problematiche nella gestione dei momenti critici, come è accaduto ieri nelle qualifiche della Sprint Race. Un meteo un po’ “capriccioso” ha mandato in confusione i tecnici del Cavallino Rampante e a pagarne le spese è stato il monegasco Charles. Il pilota del Principato, montando prima del tempo le gomme intermedie nella Q3, si è messo nei guai non potendo sfruttare la pista asciutta e non potendo rimediare per l’arrivo della pioggia poco dopo. Conclusione: un disastro e decima piazza in griglia quest’oggi. I malumori sono molti e lo stesso Charles ha fatto sentire la propria voce via radio, alzando ancor di più il livello di tensione. A ...