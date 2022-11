“Sembra UeD” GF Vip 7 | Pamela Prati e Marco Bellavia danno spettacolo in studio

'Gemma ma tu pensi davvero che gli puoi piacere' , così inizialmente Maria atenta di svegliare Gemma , chevivere in un sogno. A complicare la situazione ci pensa Stefania, che appare ...Però, mammina l'addobbo mida adulto, non per un bimbo di 1 anno Hanno messo quella ... dopo essersi scelta a, non si è più lasciata. Nel corso degli anni non sono mancati momenti di crisi, ...UeD, arriva la sostituta di Federica Aversano. Ecco chi avrebbe deciso di mettere sul trono più ambito d'Italia, la De Filippi: famosissima ...Ma visto il forte sentimento che lo lega a Soraia, attualmente sembra una possibilità abbastanza lontana. Cosa chiede oggi Aurora Colombo di UeD In una lunga intervista su Novella 2000, l’ex ...